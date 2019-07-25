Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции

Покушение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре стало следствием бытового конфликта. Об этом заявил губернатор Анкары Васип Шахин, передает РИА Новости.

Он призвал не искать политическую подоплеку в данном инциденте, пояснив, что ссора возникла между сотрудником посольства и его соседом по дому, отставным военнослужащим.

Шахин подтвердил, что преступник после инцидента вернулся домой и покончил с собой.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что состояние Поганцева удовлетворительное. По его словам, дипломат перенес операцию, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение.

Ранее 24 стало известно, что на советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Дипломат получил четыре пулевых ранения, ребенок не пострадал.