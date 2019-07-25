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Названа причина покушения на белорусского дипломата в Турции 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Burhan Ozbilici / AP Photo
Покушение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре стало следствием бытового конфликта. Об этом заявил губернатор Анкары Васип Шахин, передает РИА Новости.
Он призвал не искать политическую подоплеку в данном инциденте, пояснив, что ссора возникла между сотрудником посольства и его соседом по дому, отставным военнослужащим.
Шахин подтвердил, что преступник после инцидента вернулся домой и покончил с собой.
Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что состояние Поганцева удовлетворительное. По его словам, дипломат перенес операцию, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение.
Ранее 24 стало известно, что на советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Дипломат получил четыре пулевых ранения, ребенок не пострадал.
19 декабря 2016 года в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.
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Происшествия , Криминал , Мевлют Мерт , Андрей Карлов , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , РИА Новости , Анкара , Турция
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