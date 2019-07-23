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Число отравившихся продукцией Healthy food в Москве достигло 86 человек 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество отравившихся продуктами Healthy food из вендинговых автоматов в Москве достигло 86 человек. У 50 заболевших диагностировали сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
«По состоянию на 15.00 (вторника, 23 июля — прим. ред.) зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших. Все заболевшие — взрослые. Всего госпитализировано 37 человек», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что за последние три дня новых случаев отравлений не было зафиксировано. Четыре человека, госпитализированные с острой кишечной инфекцией, продолжают лечение в стационаре. 33 пострадавших уже выписались из больниц.
«Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», — отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что в середине июля стало известно о массовом отравлении москвичей продукцией Healthy food из вендинговых автоматов. Пострадали офисные работники из семи административных округов столицы.
Продукты изготавливались в цехе на юго-востоке Москвы. Проверка выявила многочисленные нарушения, в результате чего цех опечатали, а три тонны сырья и готовой продукции изъяли из оборота. 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити закрыли.
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Происшествия , Роспотребнадзор , Москва
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