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На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются провизия и топливо 

ТАСС + ещё 61 1 час назад
Фото: Reuters
Продукты питания, вода и топливо заканчиваются на задержанном в КНДР сахалинском судне "Сянхайлинь-8". Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель компании — владельца судна "Северо-восточная рыболовная компания".
На протяжении недели на судне остаются задержанными 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются российскими гражданами, еще двое — из Республики Корея. Формальная причина задержания — заход в охраняемую зону. Владелец судна, власти Сахалинской области, посольство РФ в КНДР пытаются сделать все возможное, чтобы ускорить возвращение моряков домой.
"Сейчас направлены все силы, чтобы ускорить проведение проверки [судна], чтобы судно скорее вернулось домой, потому что все заканчивается у них: и провизия, и топливо", — сообщил собеседник агентства.
Компания до сих пор не знает точной причины задержания судна и примерного срока решения проблемы.
Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов сообщил ТАСС, что РПСМ тоже готов сделать все возможное для возвращения моряков домой в том случае, если родственники членов экипажа сами обратятся за помощью. По его словам, профсоюз в этом случае постарается выйти на профсоюзы в КНДР, чтобы попросить содействия. Однако до сих пор ни моряки, ни их родственники в ДВО РПСМ не обращались.
Ранее в "Северо-восточной рыболовной компании" ТАСС сообщили, что причиной задержания судна стало пересечение некой 50-мильной зоны.
"Что это за зона — неизвестно. Ее нет ни в каких картах международных, нигде. Откуда она взялась, никто не знает, объяснить никто не может", — сообщил в среду собеседник агентства.
Задержание судна
Российское судно "Сянхайлинь-8" было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. На борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации (в том числе трое сахалинцев из городов Невельска, Корсакова и Холмска), еще двое — граждане Республики Корея. По словам представителей МИД КНДР, корабль задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.
Рыболовное судно "Сянхайлинь-8" работает под российским флагом, оно построено в 2015 году. Дедвейт судна 180 тонн, длина составляет 37,86 метра, ширина — 7,6 метра. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.
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Комментарии378
Происшествия , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , КНДР
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