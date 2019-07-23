Россиянка раскрыла подробности вербовки украинским подрывником Грибом

Россиянка Татьяна Ершова рассказала, как ее вербовал украинец Павел Гриб, намеревавшийся устроить теракт в Сочи.

«Взрывчатое вещество — нитроглицерин, я его, по идее, должна была сама сделать. Оболочка из огнетушителя и какие-нибудь поражающие элементы», — рассказала Ершова в сюжете телеканала НТВ.

Знакомство Ершовой и Гриба завязалось в соцсети, где обсуждали ситуацию на Украине. У девушки возникла симпатия к молодому человеку, после чего он начал готовить тогда еще учившуюся в школе девушку к совершению теракта, отмечает канал.

«Сотрудники ФСБ изучили переписку Павла и Татьяны — в ней Гриб последовательно готовит тогда еще школьницу к совершению теракта. Проявить себя Татьяна так и не успела. Незадолго до взрыва они решили встретиться с Павлом в приграничном Смоленске. Там их задержали», — отметили в НТВ.

Гриб подал апелляцию в Верховный суд России на свой приговор, однако суд признал законным решение предыдущей инстанции, передает ТАСС.

«Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором», — сказал Гриб в зале суда.

Гриб был арестован в августе 2017 года. Об этом стало известно после того, как 19-летний Павел Гриб поехал в белорусский город Гомель, чтобы встретиться с девушкой — гражданкой России и пропал. Родственники выяснили, что ФСБ России подозревает его в содействии террористической деятельности, и он находится в СИЗО. Из-за этой ситуации МИД Украины выразил протест России.