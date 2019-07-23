Путь кортежа Путина попытались «заминировать» в Екатеринбурге

Екатеринбурге задержаны двое местных жителей, которые 9 июля подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

По словам Горелых, двое местных жителей распивали спиртные напитки и увидели, как по шоссе проезжают патрульные полицейские машины, после чего спонтанно решили «наказать» их за то, что ранее полицейские неоднократно привлекали их к уголовной ответственности.

Представитель пресс-службы добавил, что хулиганы были задержаны на следующий день после инцидента после проверок записей с камер видеонаблюдения.

На допросе задержанные признались, что хотели проверить оперативность реагирования патрульных служб.

«В настоящее время по данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — заявил Горелых.