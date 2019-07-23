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Путь кортежа Путина попытались «заминировать» в Екатеринбурге 

Рамблер + ещё 3 6 минут назад
В Екатеринбурге задержаны двое местных жителей, которые 9 июля подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.
По словам Горелых, двое местных жителей распивали спиртные напитки и увидели, как по шоссе проезжают патрульные полицейские машины, после чего спонтанно решили «наказать» их за то, что ранее полицейские неоднократно привлекали их к уголовной ответственности.
Представитель пресс-службы добавил, что хулиганы были задержаны на следующий день после инцидента после проверок записей с камер видеонаблюдения.
На допросе задержанные признались, что хотели проверить оперативность реагирования патрульных служб.
«В настоящее время по данному факту отделом полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение», — заявил Горелых.
Ранее Znak.com сообщил, что 9 июля двое мужчин бутылку и камни в коробку из-под обуви, обмотали ее проводами и изолентой, и выставили на трассу по пути в аэропорт «Кольцово», куда президент Владимир Путин направлялся после поездки в Екатеринбург.
Комментарии36
Происшествия , Видео , Владимир Путин , Аэропорт Кольцово , МВД , Екатеринбург
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