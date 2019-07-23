Посадивший сына на цепь житель Кубани полностью признал вину

Житель Краснодарского края Валентин Матвиенко, посадивший своего 10-летнего сына от первого брака на цепь в сарае, заявил, что полностью признал вину и готов понести наказание.

«Я полностью признаю свою вину и готов понести наказание за то, что я сделал», — приводит ТАСС слова отца ребенка.

По словам мужчины, он «выбрал наименьшее из двух зол», так как «мог бы потерять супругу и ребенка», однако «посадил сына на цепь на 1,5-2 часа».

«У супруги начались роды, я уложил ее на заднее сидение автомобиля, 4-летнего ребенка закрепил в детском кресле на переднем сидении автомобиля, старшего сына в машину сажать было некуда, у меня нет родственников в России, мне не с кем было его оставить», — заявил Матвиенко.

Он пояснил, что следственные органы проводят с ним процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела, его опрашивают, к нему применены меры процессуального понуждения, его обязали являться по требованию на допросы следователей. О возможных ходатайствах о его аресте на время следствия ему неизвестно. В данный момент Матвиенко присматривает за своим четырехлетним сыном, так как его супруга родила ребенка.

Также он добавил, что не будет возражать против передачи ребенка на воспитание матери.

«Я обеими руками только за то, чтобы ребенок проживал с матерью. Но на протяжении шести лет от матери ребенка не поступало каких-либо звонков, в которых она интересовалась бы его здоровьем, она ни разу не пришла в школу, не спросила о его успехах», — сказал Матвиенко.

По последним данным, ребенок помещен в реабилитационный центр, мальчика осмотрели травматолог и педиатр, телесных повреждений не выявлено.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Сам мужчина объяснил свои действия спешкой и плохим поведением сына. Мать ребенка утверждает, что мальчик просидел на цепи в сарае много месяцев.

По сведениям пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани, родители мальчика с 2011 года находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом.

Глава Великовеченского сельского поселения Белореченского района, где проживает отец мальчика с его нынешней супругой, сообщил, что семья занимается бизнесом, со стороны полиции и других ведомств в их адрес нареканий не поступало. Органы прокуратуры региона планируют ходатайствовать перед судом о лишении мужчины родительских прав и добиваться, чтобы ребенка вернули матери, которая положительно характеризуется администрацией Кубанского сельского поселения Апшеронского района, где проживает.