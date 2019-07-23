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Державший сына на цепи россиянин объяснился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю/yuga.ru
Житель Краснодарского края, который месяцами держал 10-летнего сына на цепи в сарае, заявил, что делал это ради безопасности мальчика. Слова мужчины приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
Мужчина рассказал, что в день, когда ребенку удалось сбежать, ему нужно было срочно отвезти в роддом беременную жену. Он взял с собой в машину младшего сына, но не знал, куда деть старшего, от первого брака.
«Я не скрываю: я быстро забежал в сарай, потому что дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван, горит, линолеум», — отметил он.
Об издевательствах над ребенком стало известно накануне, 22 июля. По данным «Югополиса», жители села Великовечное Белореченского района увидели в магазине мальчика с навесным замком на шее. Ему помогли освободиться и отправили в больницу. Сельчане также рассказали, что днем обычно мальчик работал в огороде, а на ночь его приковывали цепью в сарае и запирали. Следователи начали проверку по данному факту.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва" , Краснодарский Край
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