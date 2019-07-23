Общежитие Росгвардии загорелось в Москве

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Пожар произошел в общежитии Росгвардии в Москве 

Москва24 + ещё 7 46 минут назад
Пожар произошел в здании общежития Росгвардии в столичном районе Лефортово. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.
Как уточнил собеседник агентства, огонь вспыхнул в подвале здания Центральной войсковой комендатуры по материально-техническому обеспечению ФС Национальной гвардии РФ. Оно расположено на Красноказарменной улице. По словам очевидцев, из подвала валит густой черный дым.
Позже выяснилось, площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.
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Происшествия , Видео , Пожары , Росгвардия , Москва
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