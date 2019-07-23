В Ленобласти обнаружили избитую трёхлетнюю девочку

Её нашли у дверей квартиры в посёлке Мга

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СКР, сейчас ребёнок находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.

«По предварительной информации, 22 июля… молодая женщина познакомилась с 57-летней жительницей посёлка Мга, совместно с которой они распивали спиртные напитки. Оставив малолетнюю дочь на попечение новой знакомой, женщина ушла из квартиры. Через некоторое время жильцы подъезда услышали детский плач на лестничной площадке и увидели избитого ребёнка», — рассказали в региональном главке СКР.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По подозрению в избиении девочки задержана женщина 1961 года рождения.