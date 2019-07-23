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В Ленобласти обнаружили избитую трёхлетнюю девочку 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Её нашли у дверей квартиры в посёлке Мга.
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении СКР, сейчас ребёнок находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.
«По предварительной информации, 22 июля… молодая женщина познакомилась с 57-летней жительницей посёлка Мга, совместно с которой они распивали спиртные напитки. Оставив малолетнюю дочь на попечение новой знакомой, женщина ушла из квартиры. Через некоторое время жильцы подъезда услышали детский плач на лестничной площадке и увидели избитого ребёнка», — рассказали в региональном главке СКР.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По подозрению в избиении девочки задержана женщина 1961 года рождения.
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