Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно

На минувшей неделе КНДР задержала российское рыболовецкое судно с 17 моряками, об этом сообщил Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей судном.

На борту находятся 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, судно двигалось с территории Южной Кореи в Японском море для добычи краба, пояснил Седлер «Коммерсанту».

Он добавил, что российского консула к задержанным допустили только сегодня.

«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили», — уточнил замдиректора компании.

Моряков конвоировали в северокорейский порт Вонсан, отметил Седлер. Он сообщил, что задержанных допрашивают и обыскивают дважды в день, причем «очень жестко».