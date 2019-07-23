Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На минувшей неделе КНДР задержала российское рыболовецкое судно с 17 моряками, об этом сообщил Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей судном.
На борту находятся 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, судно двигалось с территории Южной Кореи в Японском море для добычи краба, пояснил Седлер «Коммерсанту».
Он добавил, что российского консула к задержанным допустили только сегодня.
«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили», — уточнил замдиректора компании.
Моряков конвоировали в северокорейский порт Вонсан, отметил Седлер. Он сообщил, что задержанных допрашивают и обыскивают дважды в день, причем «очень жестко».
Директор компании Виктор Седлер пояснил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в качестве причины ареста северокорейские власти указали незаконное пересечение границы зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 милях от берега.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны полицией Россиянка раскрыла подробности вербовки украинским подрывником Грибом Названо имя разбившегося на вертолете в Италии россиянина
Комментарии
Происшествия , В мире , Григорий Березкин , РБК , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северная Корея захватила российское судно155
В Донецкую область отправили спецназ3
От Зурабишвили потребовали извинений перед РФ18
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС230
Украинский агент в МВФ: Зеленский подобрал премьера42
Видео
02:00
«Это что значит?»: Медведев раскритиковал губернатора
Политика
03:26
В Грузии предложили россиянам советский отдых
Кавказ В мире
00:54
РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Политика Ближний Восток
07:52
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС
Политика
01:55
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Шоу-бизнес
00:50
Главой Пентагона стал «кричащий орел»
Армия США
06:21
Украина потребовала от России миллиард долларов
В мире
01:51
РФ вручила Южной Корее ноту
Политика
02:01
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе
В мире Украина
01:16
В ВКС отреагировали на действия Сеула
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение