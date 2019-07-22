Фигурантам дела о взрыве в метро в Петербурге продлили арест

Московский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге . Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Арест продлен до 12 ноября", — сказал собеседник агентства.

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной бомбы. Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.