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Фигурантам дела о взрыве в метро в Петербурге продлили арест 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Московский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
"Арест продлен до 12 ноября", — сказал собеседник агентства.
3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной бомбы. Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.
Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Все фигуранты утверждают, что невиновны.
По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания" (ее вовремя нашли и обезвредили). Вторую Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
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Происшествия , Криминал , Акрам Азимов , Акбаржон Джалилов , Ибрагим Эрматов , Шохиста Каримова , Аброр Азимов , Содик Ортиков , Махамадюсуф Мирзаалимов , Сейфулла Хакимов , Азамжон Махмудов , Мухамадюсуп Эрматов , Бахрам Эргашев , Санкт-Петербург
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