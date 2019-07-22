Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково

Пассажирский Boeing-747, вылетевший из Москвы Анталью , был вынужден вернуться во Внуково после того, как на борту сработал датчик попадания в двигатель постороннего предмета, передает РИА "Новости".

Посадка прошла в штатном режиме, самолет благополучно приземлился.

Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом

Ранее стало известно, что самолет вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, когда командир воздушного судна связался с диспетчерами и доложил об отказе левого двигателя.