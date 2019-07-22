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Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково 

Газета.Ru + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский Boeing-747, вылетевший из Москвы в Анталью, был вынужден вернуться во Внуково после того, как на борту сработал датчик попадания в двигатель постороннего предмета, передает РИА "Новости".
Посадка прошла в штатном режиме, самолет благополучно приземлился.
Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом
Ранее стало известно, что самолет вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, когда командир воздушного судна связался с диспетчерами и доложил об отказе левого двигателя.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , РИА Новости , Анталья , Москва
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