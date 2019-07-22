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Назван убийца пропавшего в Польше 5-летнего россиянина 

Рамблер 1 час назад
Фото: Policja online
Пропавшего в Польше пятилетнего мальчика из России убил отец. Об этом рассказал официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский, передает ТАСС.
Лапчиньский заявил, что на теле ребенка были обнаружены множественные колотые раны грудной клетки, которые привели к внешнему и внутреннему кровотечению, от которого мальчик скончался.
Предположительно, ребенка убил отец. По данным прокуратуры, действия мужчины были спланированы заранее. Орудием убийства был нож, его пока не нашли.
По словам Лапчиньского, убийство произошло в машине, а затем преступник попытался спрятать тело в высокой траве у дороги.
Тело отца ребенка было обнаружено 10 июля, его сбил поезд. По данным прокуратуры, мужчина совершил самоубийство. Накануне гибели он увез 5-летнего сына из дома в неизвестном направлении. Поиски ребенка продолжались 10 дней.
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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