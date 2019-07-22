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В Челябинской области ребенок погиб при падении в шахту 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Происшествие случилось в Новобурановке на старой территории Гумбейского щебёночного завода.
В Новобурановке Челябинской области погиб ребенок после падения в шахту. По предварительным данным, мальчику было восемь лет.
Сообщается, что несколько ребят отправились на территорию щебёночного завода для того, чтобы погулять возле шахт. Один из них подошёл близко к шахте, глубина которой составляет около ста метров, и в этот момент край обвалился.
К спасательной операции привлекли промышленных альпинистов. Тело погибшего мальчика обнаружили на глубине сорока метров, пишет портал «Звезда. Новости Агаповского района».
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Происшествия , Челябинская Область
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