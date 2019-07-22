В Челябинской области ребенок погиб при падении в шахту

Происшествие случилось в Новобурановке на старой территории Гумбейского щебёночного завода.

В Новобурановке Челябинской области погиб ребенок после падения в шахту. По предварительным данным, мальчику было восемь лет.

Сообщается, что несколько ребят отправились на территорию щебёночного завода для того, чтобы погулять возле шахт. Один из них подошёл близко к шахте, глубина которой составляет около ста метров, и в этот момент край обвалился.

К спасательной операции привлекли промышленных альпинистов. Тело погибшего мальчика обнаружили на глубине сорока метров, пишет портал «Звезда. Новости Агаповского района».