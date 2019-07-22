В Сыктывкаре нашли мёртвым в своей квартире депутата Государственного совета Коми Алексея Чупрова.
Об этом сообщает региональное отделение СК.
Уточняется, что тело депутата обнаружили его родственники.
По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти Чупрова «стала массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов».
Вместе с этим следователи указывают, что смерть депутата не носит криминального характера.
По факту обнаружения тела следователями начата процессуальная проверка.
Ранее СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Читы Анатолия Михалёва. Он скончался на 72-м году жизни.