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В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка 

Вести.Ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: VK.com
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
До приезда скорой было решено девушку не трогать, медики госпитализировали ее в городскую клиническую больницу имени Иноземцева, сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах Москвы.
Анне делают рентген, чтобы выяснить характер повреждений. Пока неизвестен даже предварительный диагноз.
Судя по фотографиям в соцсетях, артистка выступает на обруче, подвешенном под потолком.
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Происшествия , Москва
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