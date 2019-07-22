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Двоих россиян осудили за разглашение гостайны 

Москва24 + ещё 8 3 часа назад
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Московский городской суд вынес приговор в отношении двух россиян, признав их виновными в разглашении государственной тайны.
"Признать Алексея Кондратьева виновным в разглашении государственной тайны и приговорить его к наказанию в виде двух лет лишения свободы. Признать Анну Асееву виновной в пособничестве к разглашению гостайны и назначить ей наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа", — огласил решение судья Андрей Суворов, передает "Интерфакс".
Кондратьев после отбытия основного наказания будет лишен права занимать должности с доступом к государственной тайне.
Подсудимые в ходе предварительного следствия признали вину. Разбирательство проходило в особом порядке.
Материалы дела содержат гриф "секретно", поэтому процесс проходил в закрытом режиме. Во время оглашения приговора были зачитаны только вводная и резолютивная части.
Кондратьев был помощником начальника штаба одной из воинских частей. Асеева является безработной.
Адвокаты после оглашения приговора воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Они отметили только то, что довольны приговором и обжаловать его не будут.
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Происшествия , Криминал , Алексей Кондратьев , Мосгорсуд , Интерфакс
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