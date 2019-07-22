СМИ: пираты напали на южнокорейское судно неподалеку от Сингапурского пролива

Вооруженные люди атаковали грузовое судно Республики Корея CK Bluebell неподалеку от Сингапурского пролива. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти в порту Пусан

Отмечается, что нападение длилось около 30 минут, после чего пираты скрылись, забрав с собой около $13 тысяч наличными, а также некоторые личные вещи моряков, в частности мобильные телефоны, одежду и обувь. Некоторые члены экипажа получили легкие травмы, пытаясь оказать сопротивление.

Сообщается, что судно после инцидента продолжило рейс.

Министерство морского и рыбного хозяйства Южной Кореи оповестило о происшествии другие суда страны, находящиеся поблизости, чтобы они проявляли бдительность, информирует агентство.