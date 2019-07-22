Неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке в Запорожье после его закрытия, сообщает в понедельник телеканал "112 Украина".
"На избирательном участке в Запорожье (школа №32 Хортицкого района) неизвестные распылили слезоточивый газ после закрытия участка", — сообщается на сайте "112 Украина".
По данным телеканала, газ распылили через окно. Сначала члены комиссии услышали стук, а потом резкий запах. Одной женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Подсчет голосов был приостановлен на 40 минут. Работа комиссии возобновилась в другом помещении.
Полиция задержала троих подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). ЦИК пока подсчитал менее 5% протоколов.