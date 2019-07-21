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В Краснодаре затопило десятки улиц 

BFM.RU + ещё 18 1 час назад
Фото: Николай Аввакумов/ Газета.ру
В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.
По информации спасателей, уровень воды в местах затопления достигает 20 сантиметров. Ликвидацией последствий потопа занимаются более 20 единиц техники.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.
В городе сегодня с утра идет сильный дождь, подтоплены парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы во многих районах Краснодара, затруднено движение. По некоторым улицам невозможно передвигаться на автомобилях с низким клиренсом.
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Происшествия , Погода , Краснодар
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