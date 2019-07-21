В Краснодаре затопило десятки улиц

Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

По информации спасателей, уровень воды в местах затопления достигает 20 сантиметров. Ликвидацией последствий потопа занимаются более 20 единиц техники.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

В городе сегодня с утра идет сильный дождь, подтоплены парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы во многих районах Краснодара, затруднено движение. По некоторым улицам невозможно передвигаться на автомобилях с низким клиренсом.