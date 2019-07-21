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«Мы слишком низко»: момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине пилотов 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
За мгновение до катастрофы второй пилот неоднократно говорил о потере высоты.
В Сети появились кадры авиакатастрофы, которая случилась с пассажирским самолетом Boeing 737. Инцидент произошел в Папуа-Новой Гвинее.
Авиакатастрофа произошла в сентябре прошлого года, однако видео появилось лишь сейчас. Отчет опубликовала комиссия по расследованию авиакрушений в Папуа-Новой Гвинее на своем официальном сайте. В нем сообщается, что рейс PX-073 авиакомпании Air Niugini Limited упал в воду примерно в 460 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Микронезии. На борту воздушного судна находились 46 человек.
На кадрах, снятых прямо из кабины пилота, видно, что погодные условия во время крушения были весьма плохими, а видимость в связи с этим почти нулевая.
При этом за мгновения до катастрофы второй пилот неоднократно говорил о потере высоты.
«Мы слишком низко», — повторяет он.
В результате трагедии погиб один пассажир. Еще шесть человек получили серьезные ранения.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Катастрофы , Папуа - Новая Гвинея
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