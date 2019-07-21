«Мы слишком низко»: момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине пилотов

За мгновение до катастрофы второй пилот неоднократно говорил о потере высоты.

В Сети появились кадры авиакатастрофы, которая случилась с пассажирским самолетом Boeing 737. Инцидент произошел в Папуа-Новой Гвинее

Авиакатастрофа произошла в сентябре прошлого года, однако видео появилось лишь сейчас. Отчет опубликовала комиссия по расследованию авиакрушений в Папуа-Новой Гвинее на своем официальном сайте. В нем сообщается, что рейс PX-073 авиакомпании Air Niugini Limited упал в воду примерно в 460 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Микронезии. На борту воздушного судна находились 46 человек.

На кадрах, снятых прямо из кабины пилота, видно, что погодные условия во время крушения были весьма плохими, а видимость в связи с этим почти нулевая.

При этом за мгновения до катастрофы второй пилот неоднократно говорил о потере высоты.

«Мы слишком низко», — повторяет он.

В результате трагедии погиб один пассажир. Еще шесть человек получили серьезные ранения.