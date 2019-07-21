Подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне отпустили из-под стражи

Следственный суд Барселоны решил временно освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Испании . Об этом сообщили в Высшем суде Каталонии, не уточняя национальности потерпевшей.

"Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны", — говорится в документе.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск еще двух подозреваемых в причастности к преступлению.

В субботу газета El Periodico сообщила о том, что каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала двух граждан Румынии и испанку по подозрению в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне. В местных правоохранительных органах корреспонденту ТАСС подтвердили, что ведется расследование случившегося, однако не стали уточнять национальность пострадавшей женщины.