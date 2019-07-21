Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК и Роспотребнадзор начали проверку сыроварни с полуголыми сотрудниками 

News.ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: Кадр: Кстати Новости Нижнего Новгорода / YouTube
Роспотребнадзор и Следственный комитет (СК) начали проверку производства молочной продукции на частной сыроварне в Нижегородской области. Ведомства активизировались после репортажа о сотрудниках предприятия, которые нарушали санитарные нормы.
В эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены, — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
После согласования с прокуратурой Нижегородской области ведомство начало внеплановую проверку предприятия.
В СУ СК по Нижегородской области также начали доследственную проверку.
В конце июня издание «Сети НН» выпустило сюжет, как на сыроварне в Воротынском районе варят сыр полуобнажённые сотрудники. На видео показано, как работники трогают голыми руками сыр-косичку и складывают его в деревянные паллеты на полу.
Как писал News.ru, ранее количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за отравления продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, возросло. По данным столичного управления Роспотребнадзора, число пострадавших составляет 75 человек.
News.ru: последние новости
СМИ: арестован владелец завода по производству элементов С-400 Появилась новая версия гибели группы Дятлова Яхта сгорела в Стамбуле
Комментарии
Происшествия , СКР , Роспотребнадзор , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение146
Власти США на пицце показали работу «агентов РФ»
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск31
В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска575
Раскрыта тайная сделка Пугачевой92
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
02:01
ВСУ атаковали Донбасс
В мире Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение