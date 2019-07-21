СК и Роспотребнадзор начали проверку сыроварни с полуголыми сотрудниками

Роспотребнадзор и Следственный комитет (СК) начали проверку производства молочной продукции на частной сыроварне в Нижегородской области . Ведомства активизировались после репортажа о сотрудниках предприятия, которые нарушали санитарные нормы.

В эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. На видео видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены, — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

После согласования с прокуратурой Нижегородской области ведомство начало внеплановую проверку предприятия.

В СУ СК по Нижегородской области также начали доследственную проверку.

В конце июня издание «Сети НН» выпустило сюжет, как на сыроварне в Воротынском районе варят сыр полуобнажённые сотрудники. На видео показано, как работники трогают голыми руками сыр-косичку и складывают его в деревянные паллеты на полу.

Как писал News.ru, ранее количество людей, обратившихся за медицинской помощью из-за отравления продуктами из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, возросло. По данным столичного управления Роспотребнадзора, число пострадавших составляет 75 человек.