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Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше 

Lenta.ru + ещё 16 29 минут назад
Фото: Reuters
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ребенок пропал вечером 10 июля назад после того, как его из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий забрал отец. Мужчина увез мальчика в неизвестном направлении около 17 часов. Вечером того же дня тело отца было найдено рядом с железнодорожным переездом. Согласно версии прокуратуры Польши, он совершил самоубийство.
Представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек заявил журналистам, что с уверенностью можно сказать, что обнаруженное тело принадлежит пропавшему ребенку. Об этом, в частности, говорит его одежда.
В июне 2019 года власти американского штата Техас сообщили о семи погибших, найденных около пограничного заграждения с Мексикой. В их числе были три ребенка и одна женщина.
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