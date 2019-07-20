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Пассажиры лондонского метро пострадали от слезоточивого газа 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Karyn Louise/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Неизвестные распылили слезоточивый газ на станции Oxford Circus лондонской подземки. В результате ЧП пострадали несколько человек.
Всем была оказана необходимая медицинская помощь, передаёт BBC. Серьёзных проблем со здоровьем у людей не наблюдалось.
По словам очевидца, двое людей, распыливших опасное вещество, находились в состоянии опьянения. Полицейские уже распространили фотографии подозреваемых.
Ранее News.ru писал, что суд признал 18-летнего молодого человека, устроившего теракт в лондонском метро осенью 2017 года, виновным в покушении на убийство.
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