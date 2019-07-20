В Тулуне 16 домов остаются подтопленными

В пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области 16 домов всё ещё остаются подтопленными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

«В регионе населённые пункты, пострадавшие во время прохождения дождевого паводка, освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна. На сегодняшний день в районном центре остаются подтопленными 16 жилых домов», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплачено 662 млн рублей.

28 июня сообщалось, что паводок в Тулуне подтопил 887 жилых домов. В городе проводилась эвакуация жителей.