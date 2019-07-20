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СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400.
По данным «Коммерсанта», Сергей Дегтярёв арестован по обвинению в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей.
Предполагается, что предприниматель похитил деньги при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Речь идёт о «Нижегородском заводе 70-летия Победы». На нём производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь».
«Коммерсантъ» пишет, что нижегородская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дегтярёв арестован до 8 сентября.
Ранее Сергея Дегтярёва приговорили к 8 годам колонии общего режима за хищение при строительстве космодрома Восточный. Позже бизнесмену смягчили приговор. В марте этого года он был освобождён за отбытием наказания.
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Происшествия , Криминал , Сергей Дегтярев , ФСИН
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