СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400

СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400.

По данным «Коммерсанта», Сергей Дегтярёв арестован по обвинению в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей.

Предполагается, что предприниматель похитил деньги при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Речь идёт о «Нижегородском заводе 70-летия Победы». На нём производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь».

«Коммерсантъ» пишет, что нижегородская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дегтярёв арестован до 8 сентября.