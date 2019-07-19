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На борту задержанного Ираном танкера оказались россияне 

Рамблер 14 минут назад
Фото: stenabulk.com
На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero находятся россияне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-владельца судна Stena Bulk & Northern Marine Management.
В компании заявили, что на танкере находились 23 человека: граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Сколько именно россиян было на борту, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что иранский Корпус стражей исламской революции задержал танкер, направляющийся к берегам Ирана, во время прохождения через Ормузский пролив.
В Корпусе сообщили, что судно нарушало международные нормы.
Накануне Тегеран задержал другой танкер. По данным СМИ, он следовал под британским флагом и перевозил контрабандное топливо.
Происшествия , Иран
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