На борту задержанного Ираном танкера оказались россияне

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero находятся россияне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-владельца судна Stena Bulk & Northern Marine Management.

В компании заявили, что на танкере находились 23 человека: граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Сколько именно россиян было на борту, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что иранский Корпус стражей исламской революции задержал танкер, направляющийся к берегам Ирана, во время прохождения через Ормузский пролив.

В Корпусе сообщили, что судно нарушало международные нормы.

Накануне Тегеран задержал другой танкер. По данным СМИ, он следовал под британским флагом и перевозил контрабандное топливо.