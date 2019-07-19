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Мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: АГН ""Москва
Казанский собор, который находится на Красной площади в центре Москвы, ограбили. Неизвестный мужчина открыто вытащил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей.
После этого преступник скрылся, не реагируя на требования сотрудницы собора остановиться. Согласно описанию, грабитель — худой светловолосый мужчина 40-50 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск злоумышленника, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН РФ доставили из Таиланда Константина Долгова, подозреваемого в краже около 6 млн рублей. По предварительным данным, от действий мужчины пострадала одна из компаний Омска, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Происшествия , Новости Москвы , Ирина Волк , Константин Долгов , МВД , ФСИН , Интерпол , АГН "Москва" , Москва
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