Мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади

Казанский собор, который находится на Красной площади в центре Москвы , ограбили. Неизвестный мужчина открыто вытащил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей.

После этого преступник скрылся, не реагируя на требования сотрудницы собора остановиться. Согласно описанию, грабитель — худой светловолосый мужчина 40-50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск злоумышленника, передаёт АГН «Москва».