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СМИ сообщили о задымлении в «Крокус Сити Холле» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: @crocuscityhall Facebook
Сотрудники МЧС России выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл» в Красногорске после сообщений о задымлении в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Пожарные выехали к «Крокус Сити Холлу» после того, как получили сообщение о том, что с крыши здания идёт белый дым», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что к месту предполагаемого ЧП выехали 12 пожарных расчётов.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что стало причиной пожара возле ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инцидент.
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Происшествия , Пожары , Константин Кузнецов , Николай Патрушев , МЧС , Совет безопасности РФ , Красногорск
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