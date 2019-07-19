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Контрабандист попался ФСБ с партией стреляющих ручек 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: ФСБ РФ
На границе с Абхазией пограничники задержали гражданина непризнанной республики, который пытался ввезти на территорию России партию стреляющих авторучек. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Краснодарскому краю.
По информации агентства, житель города Сухум был задержан на автомобильном пункте пропуска «Адлер». У него были обнаружены четыре предмета, внешне не отличимые от обычных авторучек, но являющиеся нарезным однозарядным стреляющим устройством.
Кроме того, у него был найден сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 миллиметра. Уголовное дело возбуждено по статье статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу огнестрельного оружия»). Следствие ведет УФСБ России по Краснодарскому краю.
8 января 2001 года сообщалось, что в Москве в районе метро «Кунцевская» неизвестный мужчина получил огнестрельное ранение в грудь из «стреляющей ручки».
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Комментарии
Происшествия , Криминал , ФСБ , Интерфакс , Абхазия , Краснодарский Край
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