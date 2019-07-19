Судно с российским экипажем не может покинуть шотландский порт из-за проблем с зарплатой

Грузовое судно "Александр Твардовский" с российским экипажем на борту не может покинуть порт Лит в шотландском Эдинбурге из-за проблем с выплатой заработной платы морякам. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в генконсультве России в Эдинбурге.

"Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит стоит судно "Александр Твардовский" под флагом Островов Кука с российским экипажем. Известно нам и о том, что у экипажа возникли проблемы с оплатой труда. Тема эта не новая, в ряде других европейских стран представители международного профсоюза моряков пытаются таким образом заставить моряков российского торгового флота стать членами этого профсоюза и выплачивать членские взносы", — информировали в российском диппредставительстве.

Несмотря на то, что российские моряки не обращались в генконсульство, его представитель посетил судно, переговорил с капитаном и командой и лично убедился в том, что экипаж располагает всем необходимым на период стоянки, включая продукты питания.