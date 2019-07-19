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Судно с российским экипажем не может покинуть шотландский порт из-за проблем с зарплатой 

ТАСС + ещё 4 44 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Грузовое судно "Александр Твардовский" с российским экипажем на борту не может покинуть порт Лит в шотландском Эдинбурге из-за проблем с выплатой заработной платы морякам. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в генконсультве России в Эдинбурге.
"Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит стоит судно "Александр Твардовский" под флагом Островов Кука с российским экипажем. Известно нам и о том, что у экипажа возникли проблемы с оплатой труда. Тема эта не новая, в ряде других европейских стран представители международного профсоюза моряков пытаются таким образом заставить моряков российского торгового флота стать членами этого профсоюза и выплачивать членские взносы", — информировали в российском диппредставительстве.
Несмотря на то, что российские моряки не обращались в генконсульство, его представитель посетил судно, переговорил с капитаном и командой и лично убедился в том, что экипаж располагает всем необходимым на период стоянки, включая продукты питания.
"На судне находится представитель компании-оператора и занимается урегулированием финансовых вопросов. В ближайшие дни будут оформлены необходимые сертификаты, истекшие за период вынужденной стоянки, и судно покинет порт Лит", — добавили в генконсульстве.
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Происшествия , Эдинбург
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