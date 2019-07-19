Ужасы детской площадки: что с трехлетней россиянкой сделали на Ибице

Трехлетняя россиянка госпитализирована на острове Ибица после отравления наркотиками. По предварительным данным, девочка случайно нашла таблетки экстази на детской площадке и проглотила их. ЧП расследуют местные правоохранительные органы. За несколько дней до этого, 17 июля, на Ибице отравился еще один ребенок — на тот раз марихуаной. Ребенка доставили в больницу, его удалось спасти.

На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу, сообщает издание Diario de Ibiza. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Сперва ребенка доставили в больницу Ибицы Can Misses, однако затем на вертолете перевезли в госпиталь Son Espases в столице Майорки — городе Пальма.

Как сообщает издание, девочка отдыхала на острове вместе с семьей. Ее родители рассказали врачам, что дочь нашла таблетки экстази «на полу» в доме, который арендовала семья. Они не смогли назвать точное количество таблеток.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу гражданской гвардии сообщает, что, по предварительным данным, таблетки девочка нашла на улице.

«Все указывает на то, что она была в детском парке и нашла это [наркотики] на земле», — пояснили в правоохранительных органах. Там также добавили, что инцидент расследуется и полиции предстоит взять показания у родителей.

Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду, 17 июля в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной. Врачам удалось его спасти.

Ранее сильное отравление наркотиками получила годовалая девочка в израильском городе Бат-Ям. Как сообщили местные русскоязычные СМИ, в ночь на субботу, 13 июля, отец ребенка вызвал скорую помощь, поскольку у дочери резко поднялась температура. Как выяснилось, мужчина является гражданином Израиля, а мать ребенка находится в стране в статусе туристки. У ребенка также нет израильского гражданства.

В больницу младенца доставили без сознания. Доктор Рахели Сион-Сарид рассказала прессе, что ребенок поступил к ним в отделение с сильными конвульсиями, поэтому медикам сразу стало ясно, что он отравился. Анализы обнаружили в организме малышки следы трех видов наркотических веществ.

«Мы в течение 48 часов боролись за стабилизацию состояния девочки. Чтобы вывести токсичные вещества из организма, ей была сделана внутривенная инъекция сильнодействующих препаратов», — отмечала Сион-Сарид.

После обнаружения в крови ребенка следов наркотика родителей допросили и задержали. По решению суда их арестовали до выяснения всех обстоятельств дела.

Врачи не стали раскрывать информацию о том, каким именно образом ребенок мог отравиться наркотиками. Рассматривается версия о том, что отравление произошло во время грудного кормления. Спустя два дня состояние младенца улучшилось, хотя продолжало оставаться тяжелым.

Согласно результатам компьютерной томографии, мозг ребенка не пострадал в результате острого наркотического отравления. 15 июля девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Поскольку сейчас родители ребенка находятся под подозрением, администрация больницы обратилась за помощью к социальным работникам. «Пока что мы взяли на себя родительские функции», — сказала доктор Сион-Сарид.

В мае в Египте в результате отравления умер пятилетний мальчик из России. Представитель соседнего отеля Alibaba в Хургаде сообщила телеканалу «Звезда», что он скончался, отравившись токсинами от лекарства. Об этом говорится в медицинских отчетах.

«У ребенка была рвота. Врачи в клинике выписали обычные лекарства, но когда пришли домой, родители сами давали их ребенку», — поясняла сотрудница отеля.

Она добавила, что в номере, где жила семья из России, были и дополнительные лекарственные препараты, и предположила, что мальчик мог умереть из-за передозировки. Кроме того, при осмотре комнаты там нашли сильно просроченные продукты: печенье, хлебцы, сухой завтрак.

«Все было просрочено по срокам годности — до 2018 года, у нас есть фотография и отчеты. Приходила комиссия, проверяли комнату», — подчеркнула собеседница телеканала.

По ее словам, родители погибшего мальчика покинули гостиницу на следующий день после его смерти. «Мать и отчим просто уехали домой, не дождавшись никаких результатов», — рассказали в гостинице.