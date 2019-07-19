Гигантский камень насмерть придавил загорающего на пляже в Великобритании

Житель восточного Хэмпшира загорал на пляже Сэндимут в Корнуолле. Чтобы установить гамак, 66-летний мужчина вбил в скалу опорный стержень. Сверху сорвался 1,5-тонный камень и придавил его.

По данным издания DаilyMail, камень упал примерно в 50 футах (15 метрах) от скалы. Старший офицер HM Coastguard рассказал, что после того, как мужчина вбил стержень в скалу, он слишком сильно натянул ремни гамака: «До такой степени, что они каким-то образом раскололи камень».

Тело мужчины доставали в течение 28 часов. «Технически сложной» операцией руководила пожарная служба. Их вызвали сразу после ЧП, но у спасателей не оказалось необходимого оборудования, чтобы расколоть или сдвинуть глыбу. Они осмотрели место, где произошел несчастный случай, и вернулись туда только на следующий день, позаимствовать оборудование в Девоне и Сомерсете.

Медики установили, что смерть мужчины наступила моментально. О его гибели сообщили ближайшим родственникам. По факту произошедшего начато расследование.