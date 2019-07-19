Названа предварительная причина задымления лайнера Москва-Ереван в Шереметьево

Boeing 737 произвел экстренную эвакуацию пассажиров из-за сработавших датчиков задымления.

Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения могло спровоцировать задымление в пассажирском салоне Boeing 737, который готовился к вылету из Москвы Ереван . Экипаж лайнера, из-за сработавших датчиков задымления, остановил самолет на рулевой дорожке и экстренно эвакуировал пассажиров. Возгорания на борту не было.

Росавиации сообщили, что пассажиров, эвакуированных с рейса Москва-Ереван, планируют отправить резервным бортом в 04:30 по московскому времени.

Ведомство сформировало специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Шереметьево

По предварительной информации, при подготовке Boeing к вылету, мог быть нарушен технологический регламент, сообщает РИА Новости.

Всего на борту лайнера находилось 187 человек, во время эвакуации по надувным трапам восемь человек пострадали.