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Названа предварительная причина задымления лайнера Москва-Ереван в Шереметьево 

ТК «Звезда» + ещё 24 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Boeing 737 произвел экстренную эвакуацию пассажиров из-за сработавших датчиков задымления.
Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения могло спровоцировать задымление в пассажирском салоне Boeing 737, который готовился к вылету из Москвы в Ереван. Экипаж лайнера, из-за сработавших датчиков задымления, остановил самолет на рулевой дорожке и экстренно эвакуировал пассажиров. Возгорания на борту не было.
В Росавиации сообщили, что пассажиров, эвакуированных с рейса Москва-Ереван, планируют отправить резервным бортом в 04:30 по московскому времени.
Ведомство сформировало специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Шереметьево.
По предварительной информации, при подготовке Boeing к вылету, мог быть нарушен технологический регламент, сообщает РИА Новости.
Всего на борту лайнера находилось 187 человек, во время эвакуации по надувным трапам восемь человек пострадали.
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Комментарии34
Происшествия , Росавиация , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Ереван , Москва
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