Пропавшие в Карелии туристы из Москвы вышли на связь

Супружеская пара из Москвы , объявленная полицией Карелии в розыск, вышла на связь с родственниками, сообщает в пятницу региональное МВД

"Жители Москвы, объявленные в розыск в Лоухском районе Карелии, вышли на связь. В ближайшее время с ними встретятся сотрудники полиции. По имеющейся информации, в их исчезновении криминальной составляющей нет. В скором времени байдарочники отправятся домой", — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники уголовного розыска Лоухского района Карелии объявили в розыск двух туристов из Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга.

Путешественники перестали выходить на связь, и родственники обратились за помощью в полицию.