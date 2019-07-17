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Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Artektour.ru
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным ведомства, среди 54 пострадавших 49 детей и 5 вожатых. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовные дела по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Ранее в санатории «Лучистое» под Евпаторией госпитализировали 34 из 700 воспитанников лагеря, трое оказались в реанимации. За помощью обратились около 40 детей с диареей и рвотой. Точные причины отравления пока неизвестны.
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Происшествия , СКР , Республика Крым
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