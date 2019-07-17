Трое сотрудников ФСБ признались в разбое

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Московском военном окружном суде.

На данный момент свою вину признали капитан ФСБ Владимир Урусов , еще один сотрудник спецслужбы — Хетаг Маргиев и сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов , возместивший часть ущерба. По словам адвоката бойца спецподразделения «Альфа» Романа Оболенского, его подзащитный признал вину частично.

Несмотря на то, что сотрудникам вменяют разбой с применением оружия, Урусов заявил, что «никто никому оружием не угрожал».

По данным следствия, они и четверо их сослуживцев отобрали 136 миллионов рублей у некоего Юмаранова Александра Сергеевича, который признан потерпевшим по делу.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский , а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.