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Трое сотрудников ФСБ признались в разбое 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Московском военном окружном суде.
На данный момент свою вину признали капитан ФСБ Владимир Урусов, еще один сотрудник спецслужбы — Хетаг Маргиев и сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов, возместивший часть ущерба. По словам адвоката бойца спецподразделения «Альфа» Романа Оболенского, его подзащитный признал вину частично.
Несмотря на то, что сотрудникам вменяют разбой с применением оружия, Урусов заявил, что «никто никому оружием не угрожал».
По данным следствия, они и четверо их сослуживцев отобрали 136 миллионов рублей у некоего Юмаранова Александра Сергеевича, который признан потерпевшим по делу.
5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы. 33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург».
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Происшествия , Владимир Урусов , Александр Карелин , Роман Оболенский , Александр Власов , ФСБ , КБ "Металлург" , Интерфакс
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