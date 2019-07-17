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Россияне паникуют во время полета 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, как они себя ведут, если во время полета происходит что-либо пугающее — например, сильная турбулентность или внезапное выпадение кислородных масок.
31% респондентов ответили, что они сильно паникуют, поскольку очень сложно контролировать свои эмоции в подобных ситуациях. Успокоить их может только другой человек, сидящий рядом.
30% опрошенных паникуют даже тогда, когда полет абсолютно нормальный. И им сложно представить, как они выглядят со стороны, когда что-либо подобное случается. Ведь у данной группы людей есть ярко выраженная аэроофобия.
26% россиян — самые смелые, поскольку именно они не паникуют вообще.
13% респондентов на самолете никогда не летали.
Всего в опросе приняли участие 5 980 человек.
Сегодня утром стало известно о том, что транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета в Иркутск сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.
"Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10:12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту находились 13 человек.
Комментарии1
Происшествия , МЧС
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