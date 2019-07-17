Польские таможенники четыре часа вынимали сигареты из автомобиля россиянина

Трое польских таможенников четыре часа вынимали сигареты, спрятанные в автомобиле россиянина, сообщает варминско-мазурское таможенно-налоговое управление Польши

"Житель Калининграда пытался въехать в Польшу через переход в Гжехотках. Он передвигался на автомобиле Mercedes ML", — говорится в сообщении.

В ходе досмотра таможенники направили автомобиль в зону углубленного контроля.

"Привлекли служебную собаку, которая подтвердила, что в автомобиле могут быть спрятаны сигареты", — рассказали таможенники.

После того, как собака указала на наличие контрабанды, машину, чтобы выявить места расположения тайников, обследовали рентгеновским аппаратом.

"Из полученного рентгеновского изображения следовало, что сигареты находятся везде, кроме колес и дверей автомобиля", — говорится в сообщении.

Чтобы извлечь спрятанные сигареты трое таможенников интенсивно работали в течение 4 часов. В общей сложности в автомобилей было спрятано 7359 пачек сигарет.

Это крупнейшая контрабанда, обнаруженная на этом пограничном переходе с момента его открытия в 2010 году, отметили таможенники.

Транспортное средство было изъято, а в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Россиянина вернули на родину и запретили въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.