Трое польских таможенников четыре часа вынимали сигареты, спрятанные в автомобиле россиянина, сообщает варминско-мазурское таможенно-налоговое управление Польши.
"Житель Калининграда пытался въехать в Польшу через переход в Гжехотках. Он передвигался на автомобиле Mercedes ML", — говорится в сообщении.
В ходе досмотра таможенники направили автомобиль в зону углубленного контроля.
"Привлекли служебную собаку, которая подтвердила, что в автомобиле могут быть спрятаны сигареты", — рассказали таможенники.
После того, как собака указала на наличие контрабанды, машину, чтобы выявить места расположения тайников, обследовали рентгеновским аппаратом.
"Из полученного рентгеновского изображения следовало, что сигареты находятся везде, кроме колес и дверей автомобиля", — говорится в сообщении.
Чтобы извлечь спрятанные сигареты трое таможенников интенсивно работали в течение 4 часов. В общей сложности в автомобилей было спрятано 7359 пачек сигарет.
Это крупнейшая контрабанда, обнаруженная на этом пограничном переходе с момента его открытия в 2010 году, отметили таможенники.
Транспортное средство было изъято, а в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Россиянина вернули на родину и запретили въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.