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Полицейские в Москве ранили двух насильников при задержании 

Русская Планета + ещё 4 46 минут назад
Фото: Русская Планета
На юге столицы два нетрезвых мужчины напали на сотрудников полиции, в ответ силовики применили оружие.
По имеющимся данным, четверо пьяных мужчин напали на 47-летнюю женщину в одной из московских квартир и изнасиловали ее. Жертве нападения удалось сбежать из дома и вызвать полицию. Когда на место прибыли полицейские, двое насильников напали на правоохранителей.
Сейчас оба мужчины находятся в больнице, еще двое — в отделении полиции. О произошедшем сообщает телеграм-канал «112».
О состоянии женщины пока нет никакой информации.
Ранее серийный маньяк-педофил попросил выпустить его на свободу в связи с тяжёлым заболеванием.
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