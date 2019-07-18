Полицейские в Москве ранили двух насильников при задержании

На юге столицы два нетрезвых мужчины напали на сотрудников полиции, в ответ силовики применили оружие.

По имеющимся данным, четверо пьяных мужчин напали на 47-летнюю женщину в одной из московских квартир и изнасиловали ее. Жертве нападения удалось сбежать из дома и вызвать полицию. Когда на место прибыли полицейские, двое насильников напали на правоохранителей.

Сейчас оба мужчины находятся в больнице, еще двое — в отделении полиции. О произошедшем сообщает телеграм-канал «112».

О состоянии женщины пока нет никакой информации.

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