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Мать неизлечимо больного ребёнка задержали за покупку лекарств в Москве 

News.ru + ещё 8 58 минут назад
Фото: News.ru
Сотрудники полиции Москвы задержали Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет незарегистрированный в РФ препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.
Инцидент произошёл 16 июля, когда задержанная приехала в столицу, чтобы забрать посылку с лекарством фризумом. Силовики остановили её после получения заказа. Женщина пыталась объяснить, что препарат рекомендован медиками, а самой ей необходимо возвращаться домой, так как ребёнка нужно постоянно санировать.
При этом Боголюбова заверила полицейских, что не стала бы приобретать препарат, если бы знала, что это незаконно. Пока женщину допрашивали в помещении почты, у Михаила началось желудочное кровотечение. Несмотря на это, отпускать мать силовики не стали.
В настоящее время Боголюбова вызвана в Москву к дознавателю. Посылка с препаратом от судорог арестована, передаёт «Новая газета».
Болезнь Баттена — редкое генетическое заболевание, в ходе которого в клетках нервной системы пациента скапливается жир, что приводит к потере речи, нарушениям зрения, слабоумию и эпилепсии. Больные страдают от судорог, которые могут привести к летальному исходу. Заболевание является смертельным и неизлечимым.
Ранее News.ru писал, что власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб». Несмотря на то что он входит в перечень жизненно необходимых лекарств, местный Минздрав отказался выписывать девушке это обезболивающее.
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Происшествия , Минздрав РФ , Москва
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