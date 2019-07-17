Транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета в Иркутск сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.
"Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10:12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту находились 13 человек.
После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту.