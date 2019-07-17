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Борт МЧС со сработавшим датчиком неисправности благополучно приземлился в Жуковском 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета в Иркутск сработал датчик неисправности гидравлической системы, благополучно приземлился в аэропорту подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.
"Самолет несколько часов вырабатывал топливо и в 10:12 мск совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту находились 13 человек.
После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту.
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