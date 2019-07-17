Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кровавый салют в Минске: россиянам предъявлено обвинение 

Рамблер + ещё 15 24 минуты назад
Арестованным россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах во время салюта в Минске, рассказали ТАСС в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
3 июля во время салюта в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии взорвались фейерверочные изделия. В результате попадания осколков погибла женщина, 10 человек пострадали.
На следующий день следствие объявило, что фейерверочные изделия, а также салютные установки были куплены у компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада. В тот же день были задержаны двое представителей фирмы. Оба являются гражданами России. 11 июля они были арестованы.
«Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия», — рассказали ТАСС сегодня в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Арестованных подозревают в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вторая часть 299-й статьи белорусского УК подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.
Основной версией причин ЧП среди четырех рассматриваемых белорусскими правоохранителями является ненадлежащее качество фейерверочных изделий.
Комментарии29
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конституцию предложили изменить359
Названы сроки начала поставок С-500 в войска1
Россия скорректирует стратегию нацбезопасности2
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции27
Россия пообещала вовремя усилить Турцию18
Видео
01:33
Конституцию предложили изменить
Политика
02:22
Грубо отказавшая больному фельдшер уволилась
Общество
03:18
Ополченцы разгромили британский спецназ в Эстонии
Армия Войска
00:47
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП
Происшествия
00:45
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Происшествия
04:18
Россия пообещала вовремя усилить Турцию
Армия Оружие
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:32
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
В мире Украина
01:34
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение