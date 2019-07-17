Кровавый салют в Минске: россиянам предъявлено обвинение

Белоруссии. Арестованным россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах во время салюта в Минске рассказали ТАСС в пресс-службе посольства России

3 июля во время салюта в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии взорвались фейерверочные изделия. В результате попадания осколков погибла женщина, 10 человек пострадали.

На следующий день следствие объявило, что фейерверочные изделия, а также салютные установки были куплены у компании «Пиро-Росс» из Сергиева Посада. В тот же день были задержаны двое представителей фирмы. Оба являются гражданами России. 11 июля они были арестованы.

«Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия», — рассказали ТАСС сегодня в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

Арестованных подозревают в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вторая часть 299-й статьи белорусского УК подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.