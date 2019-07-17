В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

"Вчера ягуар покинул пределы. Происшествие произошло вчера в 8.50 (4.50 мск). Персонал сработал оперативно — было сделано объявление по громкой связи, все выходы заперты. Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер. Парк еще не был открыт для посетителей в этот момент", — сказал собеседник агентства.

В зоопарке рассказали, что животное провело на свободе всего 15 минут.

Сейчас проводится служебная проверка, выясняются причины произошедшего.