Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Павел Комаров
Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
"Вчера ягуар покинул пределы. Происшествие произошло вчера в 8.50 (4.50 мск). Персонал сработал оперативно — было сделано объявление по громкой связи, все выходы заперты. Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер. Парк еще не был открыт для посетителей в этот момент", — сказал собеседник агентства.
В зоопарке рассказали, что животное провело на свободе всего 15 минут.
Сейчас проводится служебная проверка, выясняются причины произошедшего.
Последние новости
Умерла актриса Ольга Вяликова Названа сумма изъятого у коррупционеров имущества в 2018 году Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине54
Названо местонахождение ядерного оружия в Европе2
«Для танго нужны двое»: Об отношениях РФ и США19
Зеленскому предложили выкупить Крым у России9
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение