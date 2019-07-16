300 миллионов: как россиянка надурила знакомых и улетела

Полиция разыскивает 48-летнюю жительницу Екатеринбурга Ольгу Хорошун , которая заняла более 160 млн рублей у своих знакомых и покинула страну. По данным СМИ, мошенница улетела в Израиль . Отмечается, что Хорошун покупала квартиры в новостройках, а затем перепродавала их с наценкой. Деньги на покупку недвижимости она брала у своих родственников и знакомых — они впоследствии получали 5% выручки от перепродажи. Теперь же против жительницы Свердловской области возбуждено уголовное дело.

48-летняя жительница Екатеринбурга Ольга Хорошун, занявшая у 15 знакомых более 160 млн рублей, скрылась с семьей за границей. Еще в начале мая в городское управление МВД поступило около 15 заявлений, в которых граждане рассказали, что в апреле и мае знакомая заняла у них крупную денежную сумму — якобы для совершения крупной сделки с недвижимостью.

Однако вскоре Хорошун перестала выходить на связь. По данным МВД, против нее возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве — женщина объявлена в розыск.

Впоследствии правоохранители выяснили, что еще в мае злоумышленница вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург. По данным местных СМИ, они улетели в Израиль.

«Так называемый риелтор при странных обстоятельствах оказалась за границей. Это, безусловно, может свидетельствовать о том, что она хотела избежать ответственности за содеянное», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

О том, что злоумышленница работала риелтором ранее сообщал портал «Регион Online». По данным издания, она обманула более 30 человек, среди которых ее родственники, знакомые, а также представители криминального мира. В общей сложности Хорошун заняла у них более 300 млн рублей, пишет портал.

Отмечается, что свою карьеру она начала в 2008 году, открыв вместе с подругой агентство недвижимости. Однако в 2014 году его пришлось закрыть из-за большой конкуренции. Тогда жительница Екатеринбурга разработала новую схему заработка. Она начала брать в ипотеку квартиры в новостройках, а затем продавать их с наценкой. Деньги на покупку недвижимости Хорошун брала у родственников и подруг.

После успешной продажи женщина возвращала им сумму, взятую взаймы, а также 5% выручки от перепродажи. Схема приносила неплохие доходы, поэтому злоумышленнице стали давать в долг даже незнакомые люди, которые ждали возврата своих сбережений с неплохим процентом. Теперь же Хорошун грозит несколько лет в колонии.

Похожая история ранее прогремела в башкирском городе Салавате. Там в мае 2019 года 35-летняя сотрудница одного из местных банков Луиза Хайруллина похитила более 20 млн рублей из кассы. Вскоре вместе с мужем и детьми она покинула родной город. Более месяца им удавалось скрываться от полиции. В начале июля злоумышленницу задержали на съемной квартире в Казани — город расположен почти в 700 км от Салавата.

Хайруллиной предъявили обвинение в крупном хищении и поместили в СИЗО . Супруг обвиняемой в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что именно он заставлял жену похищать деньги из банка, чтобы погасить долги, которые он заработал, делая ставки в тотализаторе.

«Уговорил первый раз ее взять 50 тыс. руб. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз — история повторилась. Третий-четвертый — пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов», — пояснил Марат Хайруллин в ходе передачи.

10 июля мужчину задержали как соучастника преступления. По данным правоохранителей, он не раз приезжал в банк и забирал деньги, ворованные супругой. «В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — поясняли в МВД. На следующий день Марата Хайруллина на два месяца поместили под домашний арест.

Тем временем столичная полиция продолжает розыск сотрудницы пункта обмена валют. По данным МВД, в начале июля бизнесмен в сопровождении сотрудниками службы инкассации решил разменять 41 млн рублей на доллары. Кассирша, пересчитав деньги, заявила, что нужной суммы у нее нет, и попросила подождать на улице.

В итоге женщина изнутри заперла дверь, ведущую в пункт обмена, а сама вылезла из окна, выходящего во двор. Полиция возбудила против нее уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Похожая история в ноябре 2018 года произошла в Свердловской области. Там кассир одного из местных банков украла более 12,4 млн рублей. Наталья Сапожникова вышла с работы «по делу» и не вернулась. Ее спустя шесть дней задержали на съемной квартире в Екатеринбурге. Злоумышленница созналась в краже. По данным портала Ura.Ru, она заранее готовилась к преступлению: сняла недвижимость в Екатеринбурге, забронировала билет на автобус.

Перед побегом на своей странице «Вконтакте» Сапожникова оставила следующее сообщение: «Года бегут… А дурь — на месте!». В итоге жительнице Свердловской области дали четыре года колонии.