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Российский капитан утонул в Хорватии 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В Хорватии утонул гражданин России — капитан яхты «Анна-Мария», передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ Дмитрия Мальцева.
«МВД Хорватии проинформировало посольство, что 15 июля около 17:20 (18:20 мск) шкипер яхты "Анна-Мария" под флагом Панамы, гражданин России, погиб в результате несчастного случая вблизи острова Корчула», — сказал пресс-секретарь.
По его словам, тело россиянина найдено и опознано, посольство оказывает всю необходимую помощь российскому экипажу яхты.
Ранее о гибели россиянина сообщил портал Morski. По информации издания, сигнал тревоги поступил вечером 15 июля.
Экипаж рассказал, что капитан отправил их в трюм, после чего исчез. После многочасовых поисков тело мужчины 1950 года рождения было найдено недалеко от острова Корчула.
Происшествия , В мире , Дмитрий Мальцев , МВД , ИТАР-ТАСС , Хорватия
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