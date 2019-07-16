Российский капитан утонул в Хорватии

«МВД Хорватии проинформировало посольство, что 15 июля около 17:20 (18:20 мск) шкипер яхты "Анна-Мария" под флагом Панамы, гражданин России, погиб в результате несчастного случая вблизи острова Корчула», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, тело россиянина найдено и опознано, посольство оказывает всю необходимую помощь российскому экипажу яхты.

Ранее о гибели россиянина сообщил портал Morski. По информации издания, сигнал тревоги поступил вечером 15 июля.

Экипаж рассказал, что капитан отправил их в трюм, после чего исчез. После многочасовых поисков тело мужчины 1950 года рождения было найдено недалеко от острова Корчула.