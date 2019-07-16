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Тело известного музыканта найдено в Москве 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Москве обнаружено тело известного композитора Игоря Извекова. Он был обнаружен на полу в своей квартире с множественными гематомами.
Как сообщает сайт KP.Ru, соседи 53-летнего мужчины обратились в полицию после того, как обнаружили, что композитор давно не покидал свою квартиру. В понедельник, 15 июля, сотрудники правоохранительных органов вскрыли его дверь. Сообщается, что при осмотре тела у Извекова были обнаружены гематомы по всему телу. Как позже рассказали соседи, композитор проживал один и злоупотреблял в последнее время спиртными напитками.
Игорь Извеков был известен, как композитор, звукорежиссер, и педагог музыкально-теоретических дисциплин. Также он трудился в качестве звукорежиссёра-реставратора над полной песенной антологией Николая Караченцова. и был награжден двумя медалями: «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ», имеет звание «Ветеран труда».
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