«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым в запертой квартире

Тело композитора и музыкального педагога Игоря Извекова, известного по работе над антологией песен Николая Караченцова , было обнаружено в его собственной квартире — после сообщений от соседей, которых обеспокоило исчезновение мужчины. На теле композитора, согласно СМИ, нашли гематомы.

На улице Маломосковская в Алексеевском районе Москвы было найдено тело композитора Игоря Извекова, которое лежало на полу квартиры, сообщает сайт kp.ru.

«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Первыми в связи с исчезновением Извекова в полицию обратились его соседи, которых насторожило то, что мужчина перестал выходить из квартиры. Полицейские вскрыли дверь его дома 15 июля. Сообщается, что композитор проживал один и часто злоупотреблял алкоголем. Точная причина его смерти на данный момент остается неизвестной.

Согласно СМИ, Игорь Извеков родился в Москве 21 июня 1966 года. С 1972-го по 1981 год он учился в Московской детской музыкальной школе при Музыкальном училище Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу специального фортепиано. В 1981-1985 гг. он проходил курс теории музыки и композиции в самом музучилище. Впоследствии он продолжил обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных. Кроме того, в течение 25 лет Извеков преподавал сольфеджио и музыкальную теорию в московской детской музыкальной школе, где также работал с вокальными и инструментальными ансамблями.

Извеков приобрел некоторую популярность в качестве певца после исполнения песни «Янтарная заря» авторства композитора Елены Суржиковой. Песня стала шлягером и на протяжении многих лет попадала в ротацию на различных радиостанциях, а также издавалась на дисках.

Позднее Людмила Поргина , вдова Караченцова, рассказывала в интервью «Бульвару Гордона» о том, что концерт-презентация антологии длился пять часов и артист этому «радовался несказанно».

«Поднимал руки, показывал большой палец, улыбался… «Хорошо, что песни живут», — сказал мне», — рассказала она.

В дальнейшем композитора продолжили привлекать к участию в работе на аналогичными проектами — он делал мастеринг для альбомов Михаила Боярского , Елены Суржиковой и Рустама Неврединова.

Его ученики неоднократно становились лауреатами и получали дипломы таких российских и международных музыкальных конкурсов, как «Золотой микрофон», «Музыкальный фрегат», «Бриллианты России», «Таланты нового века», «Музыка и электроника» и «Звуки и краски столицы».

За свой многолетний труд как преподавателя, направленный на воспитание подрастающего поколения композиторов и исполнителей, Извекову было присвоено звание «Ветеран труда». Также он был награжден рядом грамот и дипломов различных степеней и двумя медалями — «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ».