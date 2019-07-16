Семь утопленников: страшная смерть на диком пляже

Страшная трагедия произошла в Якутии : во время купания в реке Лене здесь утонули трое детей и четверо взрослых, бросившихся на детские крики о помощи. Несчастье произошло на «диком» пляже вблизи острова Пономарев. МЧС России этим летом снова предупреждает, что купаться в местах, не отведенных для этого, опасно: трагедии на воде разыгрываются в самых разных уголках России

В Якутии произошла трагедия на реке Лене: в понедельник, 15 июля, семь человек утонули вблизи острова Пономарев неподалеку от несанкционированного пляжа.

Беда пришла, когда группа из десяти человек отдыхала на «диком пляже». По информации YakutMedia, дети отправились купаться — внезапно двое из них начали звать на помощь. На крики детей прибежали четверо взрослых.

Спасатели ДВРПСО и сотрудники ФКУ Центра ГИМС, прибывшие на место происшествия, обнаружили в воде тела двоих детей — их вытащили из воды, но реанимировать их не удалось.

Еще один ребенок и взрослые были объявлены пропавшими без вести. Позже были найдены тело еще одного ребенка и четверых мужчин в возрасте от 45 до 47 лет. Погибшим детям было 4, 5 и 7 лет.

По факту гибели людей Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело: такое большое количество жертв не предполагает доследственной проверки. Дело ведет оперативная группа, в которую вошли четыре следователя: они провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и установили личности погибших. Уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В связи с происшествием Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напомнило, что купаться на «диких» пляжах — крайне опасно. «При нахождении на несанкционированных пляжах вы подвергаете себя опасности, берегите себя и своих близких!» — призывают спасатели.

Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожнее на воде и отдыхать только в отведенных для этого местах по всей России. Как сообщила накануне «Газете.Ru» пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, только за прошедшую неделю в водоемах региона произошло 17 происшествий: при купании в водоемах Новосибирской области за семь дней погибли десять человек, из них — два ребенка.

Так, 12 июля трагедия произошла в Коченевском районе Новосибирской области на пруду возле поселка Троицк, когда трое детей отправились переплывать водоем под присмотром взрослых — один из детей 2007 года рождения не смог доплыть до берега. В тот же день на реке Тартас в Венгеровском районе мальчика 2009 года рождения во время купания утянуло на глубину — выбраться он не смог.

Также на прошлой неделе в Новосибирской области реку Карасук в Краснозерском районе попытались переплыть две женщины — одна из них не смогла добраться до берега.

Одним из самых опасных водоемов Новосибирска в управлении МЧС по региону называют котлован в Юго-Западном жилищном массиве: только на прошлой неделе в нем утонул молодой человек 1999 года рождения, еще двоих человек — мужчину и 12-летнего мальчика — сотрудникам экстренных служб удалось спасти.

ГУ МЧС по Новосибирской области напомнило о том, что отдыхать нужно только на освидетельствованных пляжах — при этом необходимо воздерживаться от приема алкоголя и внимательно следить за детьми, не отводя от них глаз.

Администрация Барнаула, тем временем, провела недавно рейд по несанкционированным пляжам — купающимся раздали листовки, предупреждающие об опасности купания в местах, для этого не предназначенных, сообщается на официальном сайте администрации города. Спасатели, дружинники и сотрудники муниципальных служб обращали внимание на тех, кто распивает на «диких» пляжах спиртные напитки и оставляет без присмотра детей.

«Закон четко обозначает места, где запрещено нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей — опекуна, попечителя либо лица с нотариально заверенной доверенностью. Старший брат или сестра законным представителем не является, если это не подтверждено документально», — уточнил начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району Андрей Бельских в беседе с корреспондентом издания «Вечерний Барнаул».

Всего администрация города назвала 21 точку города, где купаться особенно опасно. В частности, по словам Расима Турбатуллина, заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города, «на правом берегу Оби не обследовано дно, не проверено качество воды, территория замусорена, есть риск пораниться осколками стекла». Кроме того, в местах, где купание запрещено, нет спасателей, которые могут прийти на помощь, если случится беда.